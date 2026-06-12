Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Тольятти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти.
- Поврежден один промышленный объект, пострадавших нет.
САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти, поврежден промышленный объект, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Илья Сухих.
"Сегодня утром, в праздничный для нашей страны день, укронацисты совершили массированную беспилотную атаку на Тольятти. Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили удар. В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет", - написал глава города в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на месте работают экстренные службы, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.