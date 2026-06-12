Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Тольятти

САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти, поврежден промышленный объект, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Илья Сухих.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.