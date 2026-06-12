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Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Тольятти - РИА Новости, 12.06.2026
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09:11 12.06.2026
Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Тольятти

Силы ПВО отразили массированную атаку на Тольятти, никто не пострадал

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти.
  • Поврежден один промышленный объект, пострадавших нет.
САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти, поврежден промышленный объект, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Илья Сухих.
"Сегодня утром, в праздничный для нашей страны день, укронацисты совершили массированную беспилотную атаку на Тольятти. Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили удар. В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет", - написал глава города в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на месте работают экстренные службы, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
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