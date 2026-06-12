Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Краткий пересказ от РИА ИИ В выходные в Москве пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями.

На следующей неделе сохранится вероятность дождей с грозами, температура воздуха по ночам понизится до +8–+13 градусов, днем — до +17–+22 градусов.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями пройдет в Москве в выходные, под утро воскресенья посвежеет до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями. В субботу ночью - плюс 15 - плюс 18 градусов, днем - плюс 26 - плюс 29, в воскресенье под утро - плюс 13 - плюс 16, после полудня посвежеет до плюс 21 - плюс 24 градусов", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что на следующей неделе дышать станет еще легче - вероятность дождей с грозами сохранится.