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Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание - РИА Новости, 12.06.2026
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09:57 12.06.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Тишковец: холодный атмосферный фронт с ливнями пройдет в Москве в выходные

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Москва. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В выходные в Москве пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями.
  • На следующей неделе сохранится вероятность дождей с грозами, температура воздуха по ночам понизится до +8–+13 градусов, днем — до +17–+22 градусов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями пройдет в Москве в выходные, под утро воскресенья посвежеет до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями. В субботу ночью - плюс 15 - плюс 18 градусов, днем - плюс 26 - плюс 29, в воскресенье под утро - плюс 13 - плюс 16, после полудня посвежеет до плюс 21 - плюс 24 градусов", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что на следующей неделе дышать станет еще легче - вероятность дождей с грозами сохранится.
"Температура воздуха по ночам понизится до плюс 8 - плюс 13 градусов, после полудня - плюс 17 - плюс 22", - подчеркнул Тишковец.
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