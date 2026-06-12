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Канадец Оже-Альяссим уступил Майхшаку в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Теннис
 
18:45 12.06.2026
Канадец Оже-Альяссим уступил Майхшаку в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе

Оже-Альяссим уступил Майхшаку в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе

© ATP TourКанадский теннисист Феликс Оже-Альяссим
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© ATP Tour
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уступил поляку Камилю Майхшаку в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе.
  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Майхшака, который занимает 76-ю строчку в рейтинге ATP.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уступил поляку Камилю Майхшаку в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Майхшака, который занимает 76-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Оже-Альяссим является четвертой ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 1 час 9 минут.
В полуфинале Майхшак встретится с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и хорватом Марином Чиличем.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Вчера, 15:50
 
ТеннисФеликс Оже-АльяссимДаниил МедведевМарин ЧиличАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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