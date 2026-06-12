Канадец Оже-Альяссим уступил Майхшаку в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уступил поляку Камилю Майхшаку в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе.
- Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Майхшака, который занимает 76-ю строчку в рейтинге ATP.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уступил поляку Камилю Майхшаку в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Майхшака, который занимает 76-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Оже-Альяссим является четвертой ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 1 час 9 минут.
В полуфинале Майхшак встретится с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и хорватом Марином Чиличем.