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Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Теннис
 
15:50 12.06.2026 (обновлено: 17:25 12.06.2026)
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

© Соцсети турнира в Индиан-УэллсеДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Соцсети турнира в Индиан-Уэллсе
Даниил Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нидерландца Тейса Богарда во втором круге травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу Медведева, матч длился 2 часа 33 минуты.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нидерландца Тейса Богарда во втором круге травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу восьмой ракетки мира Медведева. Богарду 17 лет, он занимает 779-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 33 минуты.
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Изначально встреча проходила в четверг, но была прервана из-за дождя при счете 6:3, 2:3 в пользу Медведева.
В четвертьфинале Медведев сыграет с хорватом Марином Чиличем.
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ТеннисНидерландыСпортДаниил МедведевТейс БогардМарин ЧиличАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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