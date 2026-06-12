Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нидерландца Тейса Богарда во втором круге травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро.

Изначально встреча проходила в четверг, но была прервана из-за дождя при счете 6:3, 2:3 в пользу Медведева.