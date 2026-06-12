Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нидерландца Тейса Богарда во втором круге травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу Медведева, матч длился 2 часа 33 минуты.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нидерландца Тейса Богарда во втором круге травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу восьмой ракетки мира Медведева. Богарду 17 лет, он занимает 779-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 33 минуты.
Изначально встреча проходила в четверг, но была прервана из-за дождя при счете 6:3, 2:3 в пользу Медведева.
В четвертьфинале Медведев сыграет с хорватом Марином Чиличем.