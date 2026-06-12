В Тель-Авиве в честь Дня России развернули гигантский триколор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В одном из парков Тель-Авива развернули гигантский российский триколор в честь Дня России.
- Площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива в честь Дня России, передает корреспондент РИА Новости.
По словам организаторов акции, площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров.
День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
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