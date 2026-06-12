Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) разрушает традиционные связи с Россией.
- По словам Таубер, действия ПДС идут вразрез с интересами жителей страны.
- Марина Таубер подчеркнула, что большинство граждан Молдовы ценят дружбу с Россией и верят в развитие отношений между народами.
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в угоду внешним кураторам делает все для того, чтобы разрушить традиционные связи с России, что идет вразрез с интересами жителей страны, заявила экс-депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного политблока "Победа" Марина Таубер.
"К сожалению, режим ПДС делает все для того, чтобы разрушить традиционные связи, которые десятилетиями объединяли наши страны и семьи. Решения, принимаемые в угоду внешним кураторам и политической конъюнктуре, идут вразрез с интересами простых людей. Нас попросту лишают возможностей для сотрудничества, общения и совместного развития", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, тем не менее настоящую дружбу между народами невозможно отменить политическим диктатом. "Она держится на общей истории, культурной близости и человечности, которые гораздо сильнее любых временщиков. Большинство граждан Молдовы очень ценят дружбу с Россией и верят, что отношения между нашими народами должны развиваться — спокойно, честно и с уважением друг к другу", - пояснила она.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.