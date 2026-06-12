Экс-депутат обвинила власти Молдавии в разрушении связей с Россией

КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в угоду внешним кураторам делает все для того, чтобы разрушить традиционные связи с России, что идет вразрез с интересами жителей страны, заявила экс-депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного политблока "Победа" Марина Таубер.