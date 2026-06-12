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Тарасова заявила, что ISU вредят всему миру, отстраняя Россию - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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12:44 12.06.2026 (обновлено: 13:13 12.06.2026)
Тарасова заявила, что ISU вредят всему миру, отстраняя Россию

Тарасова об избрании Кибалко вице-президентом ISU: отстранившие нас там остались

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Татьяна Тарасова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кибалко из России избран вице-президентом ISU.
  • Дьердь Елек из Венгрии избран первым вице-президентом ISU.
  • Татьяна Тарасова сомневается, что приход представителей России и Венгрии в руководство ISU приведет к изменению политики организации.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не уверена, что Международный союз конькобежцев (ISU) изменит свою политику после избрания россиянина Александра Кибалко вице-президентом и венгра Дьердя Елека первым вице-президентом организации.
В пятницу представитель Южной Кореи Ким Чже Ель был переизбран президентом ISU на конгрессе организации, который проходит на Тенерифе (Испания). Первым вице-президентом ISU избран венгр Дьердь Елек. По итогам голосования он опередил действующего вице-президента ISU канадца Бенуа Лавуа. Конгресс также избрал вице-президентом Кибалко.
"Не думаю, что один человек может повлиять на политику ISU, - сказала Тарасова РИА Новости, отвечая на вопрос, что изменит приход в руководство ISU представителя России. - И я не понимаю, как можно было выбрать представителя Венгрии, где нет фигурного катания? Поручиться ни за кого не могу, только за себя. Я люблю свою Родину и считаю абсолютно несправедливым то, что нас отстранили на четыре года от международных соревнований. Это вред для всего мира. И люди, которые это сделали, там остались".
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Ким Чжэ Ель переизбран на пост президента Международного союза конькобежцев
Вчера, 11:32
 
СпортСССРЮжная КореяТенерифеАлександр КибалкоТатьяна ТарасоваМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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