Тарасова заявила, что ISU вредят всему миру, отстраняя Россию

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не уверена, что Международный союз конькобежцев (ISU) изменит свою политику после избрания россиянина Александра Кибалко вице-президентом и венгра Дьердя Елека первым вице-президентом организации.