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В аэропорту Дубая конфисковали багаж с живыми змеями и скорпионами - РИА Новости, 12.06.2026
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19:22 12.06.2026
В аэропорту Дубая конфисковали багаж с живыми змеями и скорпионами

В аэропорту Дубая конфисковали багаж с живыми змеями, скорпионами и ящерицами

© Dubai CustomsТаможня Дубая пресекла попытку контрабанды 223 редких животных
Таможня Дубая пресекла попытку контрабанды 223 редких животных - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Dubai Customs
Таможня Дубая пресекла попытку контрабанды 223 редких животных
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таможня Дубая пресекла попытку контрабанды 223 редких земноводных и пресмыкающихся существ.
  • Изъятые животные были переданы министерству по изменению климата и окружающей среде ОАЭ для проведения необходимых процедур.
ДУБАЙ, 12 июн - РИА Новости. Таможня Дубая пресекла попытку контрабанды 223 редких земноводных и пресмыкающихся существ, включая ящериц, змей и скорпионов, в багаже одного из пассажиров, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Изъятие произошло после того, как невостребованный багаж вызвал подозрения у инспекторов, что привело к тщательному досмотру, в результате которого было обнаружено 129 ящериц, 36 скорпионов, восемь змей и 50 лягушек - в общей сложности 223 живых существ различных видов и размеров", - передает WAM.
Согласно агентству, некоторые из этих животных предположительно подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
Изъятые животные были переданы министерству по изменению климата и окружающей среде ОАЭ для проведения необходимых процедур, сообщает WAM.
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