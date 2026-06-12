В аэропорту Дубая конфисковали багаж с живыми змеями и скорпионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таможня Дубая пресекла попытку контрабанды 223 редких земноводных и пресмыкающихся существ.
- Изъятые животные были переданы министерству по изменению климата и окружающей среде ОАЭ для проведения необходимых процедур.
ДУБАЙ, 12 июн - РИА Новости. Таможня Дубая пресекла попытку контрабанды 223 редких земноводных и пресмыкающихся существ, включая ящериц, змей и скорпионов, в багаже одного из пассажиров, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Изъятие произошло после того, как невостребованный багаж вызвал подозрения у инспекторов, что привело к тщательному досмотру, в результате которого было обнаружено 129 ящериц, 36 скорпионов, восемь змей и 50 лягушек - в общей сложности 223 живых существ различных видов и размеров", - передает WAM.
Согласно агентству, некоторые из этих животных предположительно подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
Изъятые животные были переданы министерству по изменению климата и окружающей среде ОАЭ для проведения необходимых процедур, сообщает WAM.