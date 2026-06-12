В аэропорту Дубая конфисковали багаж с живыми змеями и скорпионами

"Изъятие произошло после того, как невостребованный багаж вызвал подозрения у инспекторов, что привело к тщательному досмотру, в результате которого было обнаружено 129 ящериц, 36 скорпионов, восемь змей и 50 лягушек - в общей сложности 223 живых существ различных видов и размеров", - передает WAM.