Почему в Сьяновские пещеры закрыли доступ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Долгое время Сьяновские пещеры были излюбленным местом отдыха как диггеров, так и обычных туристов. Там даже устраивали вечеринки — дискотеки, гулянья. Теперь же вход в пещеры решили закрыть.

Что произошло? И что будет с пещерами дальше?

Уже взрывали вход

Сьяны — одна из крупнейших пещерных систем Подмосковья. Она прячется под поверхностью Домодедовского района, у берегов реки Пахры, ее протяженность составляет около 19 километров.

"Исторически Сьяны — это каменоломни. Москва не зря называется белокаменной. Именно оттуда брали известняк", — рассказывает геолог и спелеолог, сопредседатель Российского географического общества Алексей Шепелин.

В 1960-е, когда камень уже почти не добывали, под землю нередко отправлялись экспедиции спелеологов. После того как в 1974-м там исчез ребенок, власти взорвали главный вход в систему. Однако через 14 лет его вновь расчистили любители пещерных походов.

Загадочные духи

В конце 80-х активисты раскопали единственный цивилизованный на сегодняшний день вход — "Кошачий лаз". Туда привезли бетонные кольца, оборудовали тоннель в земле, укрепили своды.

В середине нулевых жизнь Сьян снова забила ключом. В огромную систему подземных ходов тянулись люди всех мастей. Еженедельно их посещали до нескольких сотен человек. Формально экскурсии были незаконными: маршрут нигде не регистрировали, ни с кем не согласовывали. Но интерес подогревали различные мифы и легенды, окружающие каменоломни.

Рассказывали, что в подземных лабиринтах есть дух Двуликой — она приходила к заблудившимся или отбившимся от своих спутников людям. Если человек пришел в пещеры с чистой совестью, то она являлась в образе девушки и помогала найти выход, а вот тех, кто сделал что-то дурное на поверхности, она якобы уводила вглубь в образе старухи.

© Фото : A.Savin Внутри бывших каменоломен Сьяны около города Домодедово, Московская область © Фото : A.Savin Внутри бывших каменоломен Сьяны около города Домодедово, Московская область

Почти у любой пещеры в России есть легенда о Белом спелеологе. Не исключение и Сьяны: якобы добрый дух выручает тех, кто уважительно относится к пещерам, а вот пьяниц и хулиганов водит кругами.

Жуткий череп в кромешной тьме

Чтобы отвести от себя беду, некоторые посетители Сьян совершают ритуал пожертвования Аристарху — местному духу-покровителю. Такое имя получил человеческий скелет, по легенде, обнаруженный когда-то давно в пещерах.

Хоронить кости никто не стал, их якобы растащили на "сувениры". Все, что осталось от Аристарха, — искусственный череп на своеобразном постаменте в "центральном" штреке и уложенные возле дары туристов. Вместо тела у "хранителя пещеры" — защитный костюм, набитый землей.

Впрочем, никакой мистики в Сьянах нет. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости специалист отдела подземных исследований ВООПИиК Геннадий Виноградов.

"Понятно, что человек, оказавшись в таком пространстве в кромешной тьме, всегда что-то нафантазирует. Капает вода, эхо, можно услышать какие-то голоса. К тому же многие спускались туда выпившими", — добавил специалист.

Печальный конец

Тем не менее спускаться в пещеры опасно и без всякой мистики. В 2020 году туристическая группа из восьми детей и двух взрослых пропала во время похода по Сьяновским пещерам.

К счастью, тогда все окончилось благополучно. Как выяснилось позже, осознав, что группа заблудилась, один из мужчин, Сергей Боков, оставил детей со вторым взрослым и ушел искать выход.

"Мы сидели у другого выхода, который завален. Никак не могли выйти на нужный выход. Потом я просто посадил детей с еще одним взрослым — Сергеем — и говорю: "Давайте я пойду к другому выходу". Вышел к другому, там я спасателей встретил, и мы стали уже вместе их искать", — вспоминал Боков.

© Фото : АГН "Москва"/Денис Воронин Работы по блокированию доступных входов в подмосковные пещеры Сьяны © Фото : АГН "Москва"/Денис Воронин Работы по блокированию доступных входов в подмосковные пещеры Сьяны