Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО важнейшей задачей

"На самом деле, это одна из важнейших задач, и этим занимается и промышленность, и этим занимаются и ваши командиры, и министерство обороны в целом, и другие ведомства в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.