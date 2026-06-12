Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО важнейшей задачей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО одной из важнейших задач.
- Этой задачей занимаются власти разного уровня, включая промышленность, командиров, Министерство обороны и другие ведомства, а также гражданские специалисты по всей стране.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО одной из важнейших задач, этим занимаются власти разного уровня.
"На самом деле, это одна из важнейших задач, и этим занимается и промышленность, и этим занимаются и ваши командиры, и министерство обороны в целом, и другие ведомства в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
Он подчеркнул, что и командиры на местах, и власти отдают себе отчет в том, какие проблемы создают дроны.
"Они (командиры - ред.) нам все время об этом говорят, каждый день, вот поверьте мне - каждый божий день", - добавил президент.