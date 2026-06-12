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Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО важнейшей задачей - РИА Новости, 12.06.2026
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16:56 12.06.2026 (обновлено: 20:18 12.06.2026)
Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО важнейшей задачей

Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО одной из важнейшей задач

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО одной из важнейших задач.
  • Этой задачей занимаются власти разного уровня, включая промышленность, командиров, Министерство обороны и другие ведомства, а также гражданские специалисты по всей стране.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО одной из важнейших задач, этим занимаются власти разного уровня.
"На самом деле, это одна из важнейших задач, и этим занимается и промышленность, и этим занимаются и ваши командиры, и министерство обороны в целом, и другие ведомства в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
Он подчеркнул, что и командиры на местах, и власти отдают себе отчет в том, какие проблемы создают дроны.
"Они (командиры - ред.) нам все время об этом говорят, каждый день, вот поверьте мне - каждый божий день", - добавил президент.
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