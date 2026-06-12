Свечников заявил, что проводит лучший сезон в своей карьере

В ночь на пятницу по московскому времени "Каролина" на своем льду в Роли обыграла "Вегас" со счетом 4:2 и повела в серии до четырех побед - 3-2.

"Это была, наверное, самая тяжелая игра за последние десять матчей с самого начала сезона. Было непросто, но я всегда стараюсь бороться до конца, что бы ни происходило, и сохранять позитивный настрой. Думаю, именно это и помогло. Я считаю, что провел лучший сезон в своей карьере, и сейчас у нас лучший результат в плей-офф", - добавил хоккеист.