Рейтинг@Mail.ru
Свечников заявил, что проводит лучший сезон в своей карьере - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:00 12.06.2026 (обновлено: 11:58 12.06.2026)
Свечников заявил, что проводит лучший сезон в своей карьере

Свечников назвал пятый матч финала плей-офф НХЛ самым важным в карьере

© Фото : nhl.com/hurricanesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : nhl.com/hurricanes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников назвал пятый матч финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегас Голден Найтс» самым важным в своей карьере.
  • «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 4:2 и повела в серии до четырех побед — 3-2.
  • Свечников заявил, что команда полностью сосредоточена на предстоящей игре.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников заявил, что пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегас Голден Найтс" стал самым важным в его карьере.
В ночь на пятницу по московскому времени "Каролина" на своем льду в Роли обыграла "Вегас" со счетом 4:2 и повела в серии до четырех побед - 3-2.
"Думаю, это был самый важный матч, который я провел в своей карьере, и слава богу, что мы его выиграли. Сейчас все наши мысли уже о следующей игре. Мы понимаем, что нам нужна еще одна победа, и вся команда полностью сосредоточена на предстоящем матче", - сказал Свечников на пресс-конференции.
"Это была, наверное, самая тяжелая игра за последние десять матчей с самого начала сезона. Было непросто, но я всегда стараюсь бороться до конца, что бы ни происходило, и сохранять позитивный настрой. Думаю, именно это и помогло. Я считаю, что провел лучший сезон в своей карьере, и сейчас у нас лучший результат в плей-офф", - добавил хоккеист.
Следующий матч пройдет в ночь на 15 июня по московскому времени в Парадайсе. "Каролина" завоевывала Кубок Стэнли один раз - в 2006 году.
Хоккеисты Каролины Харрикейнз празднуют гол - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Передача Свечникова помогла "Каролине" победить в матче финала Кубка Стэнли
5 июня, 06:32
 
ХоккейСпортКубок СтэнлиАндрей СвечниковКаролина ХаррикейнзВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    13.06 04:00
    США
    Парагвай
  • Теннис
    13.06 14:00
    А. Бублик
    Т. Фриц
  • Футбол
    13.06 22:00
    Катар
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Босния и Герцеговина
    1
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    76
    84
  • Баскетбол
    14.06 03:30
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала