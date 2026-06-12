Свечников заявил, что проводит лучший сезон в своей карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников назвал пятый матч финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегас Голден Найтс» самым важным в своей карьере.
- «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 4:2 и повела в серии до четырех побед — 3-2.
- Свечников заявил, что команда полностью сосредоточена на предстоящей игре.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников заявил, что пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегас Голден Найтс" стал самым важным в его карьере.
В ночь на пятницу по московскому времени "Каролина" на своем льду в Роли обыграла "Вегас" со счетом 4:2 и повела в серии до четырех побед - 3-2.
"Думаю, это был самый важный матч, который я провел в своей карьере, и слава богу, что мы его выиграли. Сейчас все наши мысли уже о следующей игре. Мы понимаем, что нам нужна еще одна победа, и вся команда полностью сосредоточена на предстоящем матче", - сказал Свечников на пресс-конференции.
"Это была, наверное, самая тяжелая игра за последние десять матчей с самого начала сезона. Было непросто, но я всегда стараюсь бороться до конца, что бы ни происходило, и сохранять позитивный настрой. Думаю, именно это и помогло. Я считаю, что провел лучший сезон в своей карьере, и сейчас у нас лучший результат в плей-офф", - добавил хоккеист.
Следующий матч пройдет в ночь на 15 июня по московскому времени в Парадайсе. "Каролина" завоевывала Кубок Стэнли один раз - в 2006 году.