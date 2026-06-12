Нацразведка рассказала об исследованиях в лабораториях, финансируемых США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Биолаборатории, финансируемые США, проводят исследования опасных патогенов, в том числе по приобретению ими новых функций.
- Офис директора американской национальной разведки отметил крайне низкую прозрачность или отсутствие надлежащего контроля при проведении подобных работ.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Биолаборатории, которые финансируются США, проводят исследования опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций, сообщил в пятницу офис директора американской национальной разведки.
"Многие из этих биолабораторий, финансируемых правительством США, сейчас или раньше проводили исследования с использованием в высшей степени опасных патогенов, и в некоторых случаях это включало опасные исследования по приобретению новых функций (патогенов - ред.)", - говорится в заявлении.
В ведомстве также отметили крайне низкую прозрачность или отсутствие надлежащего контроля при проведении подобных работ.