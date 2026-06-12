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Нацразведка рассказала об исследованиях в лабораториях, финансируемых США - РИА Новости, 12.06.2026
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18:08 12.06.2026 (обновлено: 18:35 12.06.2026)
Нацразведка рассказала об исследованиях в лабораториях, финансируемых США

Нацразведка: финансируемые США лаборатории проводят опыты на опасных патогенов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВакуумные пробирки с биоматериалом
Вакуумные пробирки с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вакуумные пробирки с биоматериалом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биолаборатории, финансируемые США, проводят исследования опасных патогенов, в том числе по приобретению ими новых функций.
  • Офис директора американской национальной разведки отметил крайне низкую прозрачность или отсутствие надлежащего контроля при проведении подобных работ.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Биолаборатории, которые финансируются США, проводят исследования опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций, сообщил в пятницу офис директора американской национальной разведки.
"Многие из этих биолабораторий, финансируемых правительством США, сейчас или раньше проводили исследования с использованием в высшей степени опасных патогенов, и в некоторых случаях это включало опасные исследования по приобретению новых функций (патогенов - ред.)", - говорится в заявлении.
В ведомстве также отметили крайне низкую прозрачность или отсутствие надлежащего контроля при проведении подобных работ.
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