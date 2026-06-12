МИД рассказал, чем россиянам угрожают санкции США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антироссийские санкции Вашингтона привели к тому, что многие россияне могут быть неожиданно задержаны за границей.
- МИД РФ отмечает усиление карательного правосудия Вашингтона после начала СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многие россияне неожиданно для себя могут быть по запросам США задержаны за границей из-за антироссийских санкций Вашингтона, сообщили в МИД РФ.
В сообщении на сайте МИД отмечается, что после начала СВО карательное правосудие Вашингтона особенно усилилось.
"На фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев", - говорится в сообщении.