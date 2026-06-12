МИД рассказал, чем россиянам угрожают санкции США

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многие россияне неожиданно для себя могут быть по запросам США задержаны за границей из-за антироссийских санкций Вашингтона, сообщили в МИД РФ.

"На фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев", - говорится в сообщении.