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МИД рассказал, чем россиянам угрожают санкции США - РИА Новости, 12.06.2026
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14:03 12.06.2026 (обновлено: 14:21 12.06.2026)
МИД рассказал, чем россиянам угрожают санкции США

МИД РФ: из-за санкций США граждане России могут быть задержаны за границей

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антироссийские санкции Вашингтона привели к тому, что многие россияне могут быть неожиданно задержаны за границей.
  • МИД РФ отмечает усиление карательного правосудия Вашингтона после начала СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многие россияне неожиданно для себя могут быть по запросам США задержаны за границей из-за антироссийских санкций Вашингтона, сообщили в МИД РФ.
В сообщении на сайте МИД отмечается, что после начала СВО карательное правосудие Вашингтона особенно усилилось.
"На фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев", - говорится в сообщении.
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