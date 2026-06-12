В Росстандарте раскрыли, когда появится новый ГОСТ на спортпитание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что обновленный ГОСТ на спортивное питание может появиться в России в текущем году.
- Стандартизация специализированного питания недавно начала активно развиваться, и каждый ГОСТ разрабатывается экспертным сообществом, участниками рынка и научными организациями.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Обновленный ГОСТ на спортивное питание, как ожидается, появится в России уже в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Из развивающихся направлений сейчас, например, спортивное питание, то же самое, специализированное питание с определенными требованиями. Мы предполагаем, что актуализированный ГОСТ на спортивное питание появится уже в этом году", - сказал он.
Шалаев добавил, что стандартизация специализированного питания недавно начала активно развиваться. Каждый ГОСТ в отношении таких продуктов разрабатывается экспертным сообществом, участниками рынка, научными организациями.