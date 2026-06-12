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В Росстандарте раскрыли, когда появится новый ГОСТ на спортпитание - РИА Новости, 12.06.2026
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07:11 12.06.2026 (обновлено: 13:58 12.06.2026)
В Росстандарте раскрыли, когда появится новый ГОСТ на спортпитание

Шалаев: новый ГОСТ на спортпитание появился в России в этом году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка на беговой дорожке
Девушка на беговой дорожке - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что обновленный ГОСТ на спортивное питание может появиться в России в текущем году.
  • Стандартизация специализированного питания недавно начала активно развиваться, и каждый ГОСТ разрабатывается экспертным сообществом, участниками рынка и научными организациями.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Обновленный ГОСТ на спортивное питание, как ожидается, появится в России уже в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Из развивающихся направлений сейчас, например, спортивное питание, то же самое, специализированное питание с определенными требованиями. Мы предполагаем, что актуализированный ГОСТ на спортивное питание появится уже в этом году", - сказал он.
Шалаев добавил, что стандартизация специализированного питания недавно начала активно развиваться. Каждый ГОСТ в отношении таких продуктов разрабатывается экспертным сообществом, участниками рынка, научными организациями.
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ОбществоРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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