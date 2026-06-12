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Защита Промеса подала в суд новые запросы о проведении расследования - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
18:56 12.06.2026
Защита Промеса подала в суд новые запросы о проведении расследования

Защита футболиста Квинси Промеса подала новые запросы о расследовании

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКвинси Промес
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Квинси Промес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Квинси Промеса подала в суд новые запросы о проведении расследования.
  • Апелляционный суд Амстердама провел очередное досудебное слушание по уголовным делам Промеса, решений принято не было.
  • В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
  • Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Защита бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса подала в суд новые запросы о проведении расследования, решений принято не было, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.
Апелляционный суд Амстердама провел в пятницу очередное досудебное слушание по уголовным делам Промеса.
"Сегодня никаких решений принято не было. Состоялось формальное слушание, в ходе которого адвокаты Промеса выступили с рядом новых ходатайств о проведении расследований", - рассказала агентству пресс-секретарь по итогам заседания.
Предыдущее досудебное заседание по делам футболиста прошло в Апелляционном суде Амстердама 18 марта. Поскольку Промес продолжает находиться под стражей, досудебные заседания должны проходить каждые три месяца перед началом судебного разбирательства по существу. Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
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