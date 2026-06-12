Отпевание хоккеиста Ядыкина состоится 13 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отпевание хоккеиста Егора Ядыкина запланировано на 13 июня в церкви города Салавата.
- Рядом с телом спортсмена нашли тело его деда, который совершил самоубийство после случившегося с внуком.
- По предварительной версии, смерть хоккеиста наступила в результате случайного выстрела из ружья, когда он находился в машине с дедом.
УФА, 12 июн - РИА Новости. Отпевание хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося в башкирском Салавате от случайного выстрела ружья, планируется в субботу, 13 июня, в церкви города, сообщили РИА Новости в местной мэрии.
"Отпевание (хоккеиста - ред.) запланировано на 13 июня в 14.00 (12.00 мск - ред.) в церкви на улице Уфимской", - сказали в мэрии Салавата, отвечая на вопрос о том, когда состоятся прощание со спортсменом и его похороны.
В Салавате на улице Уфимская находится Успенский кафедральный собор.
Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.
По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге семь очков (два гола и пять передач) в 64 матчах.