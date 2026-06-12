Отпевание хоккеиста Ядыкина состоится 13 июня

УФА, 12 июн - РИА Новости. Отпевание хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося в башкирском Салавате от случайного выстрела ружья, планируется в субботу, 13 июня, в церкви города, сообщили РИА Новости в местной мэрии.

По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.