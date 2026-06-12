Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Приют в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия взяла под контроль населенный пункт Приют в ДНР.

За неделю российские войска уничтожили до 9370 военных и 111 бронемашин в зоне проведения спецоперации, а также нанесли семь ударов возмездия по инфраструктуре Украины.

Владимир Путин на встрече с участниками СВО заявил, что группировка российских войск в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, и отметил решающую роль российских штурмовых групп.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Приют в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

Российские войска уничтожили до 9370 военнослужащих 111 бронемашин в зоне проведения спецоперации за неделю, следует из сводки Минобороны РФ.

Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по инфраструктуре Украины , используемой ВСУ

В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО России сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США , четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили 231 украинский беспилотник над российскими регионами и акваторией Азовского моря , сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Путин встретился с участниками СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в пятницу заявил, что группировка российских войск в зоне СВО превышает 700 тысяч человек и отметил решающую роль российских штурмовых групп, сказав, что они всегда ставят точку в решении любой боевой задачи.

Работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением идет. Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, сообщил президент.

Он назвал борьбу с дронами в зоне СВО одной из важнейших задач, этим занимаются власти разного уровня. России нужно наладить систему противодействия БПЛА, которая бы была на шаг впереди, сказал Путин.

Также он попросил министра обороны РФ Андрея Белоусова дать команду в войска, чтобы командиры на местах чутко относились к идеям военнослужащих.

Заявления Белоусова на встрече с участниками СВО

Потребность российских штурмовых подразделений в носимых средствах радиоэлектронной борьбы будет полностью закрыта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.