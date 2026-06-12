Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня ликвидировали более 100 боевиков ВСУ на харьковском направлении.
- Огневое поражение живой силы противника ведется как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.
- Удары наносятся ствольной и реактивной артиллерией различных калибров, а также ударными дронами.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня ликвидировали более 100 боевиков ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным "Карта".
"С начала июня артиллерия и беспилотники 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 100 военнослужащих Украины… на харьковском направлении", - рассказал военный.
По его словам, огневое поражение живой силы противника ведется как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Воздушная разведка фиксирует передвижения, пресекает попытки ротации и организации контрнаступательных действий.
Он отметил, что при поддержке штурмовых подразделений уничтожаются опорные пункты, укрепления, артиллерийские позиции и пункты управления беспилотниками ВСУ. Удары, как уточнил офицер, наносятся и по технике, задействованной в подвозе боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта.
Собеседник агентства подчеркнул, что огневое поражение осуществляется ствольной и реактивной артиллерией различных калибров, а также ударными дронами — FPV с осколочно-фугасной частью и беспилотниками самолетного типа, при этом тип боевой части выбирается в зависимости от характера цели.