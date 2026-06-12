Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня ликвидировали более 100 боевиков ВСУ на харьковском направлении.

Огневое поражение живой силы противника ведется как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.

Удары наносятся ствольной и реактивной артиллерией различных калибров, а также ударными дронами.

БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня ликвидировали более 100 боевиков ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным "Карта".

"С начала июня артиллерия и беспилотники 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 100 военнослужащих Украины … на харьковском направлении", - рассказал военный.

По его словам, огневое поражение живой силы противника ведется как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Воздушная разведка фиксирует передвижения, пресекает попытки ротации и организации контрнаступательных действий.

Он отметил, что при поддержке штурмовых подразделений уничтожаются опорные пункты, укрепления, артиллерийские позиции и пункты управления беспилотниками ВСУ . Удары, как уточнил офицер, наносятся и по технике, задействованной в подвозе боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта.