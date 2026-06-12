Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили вторую гаубицу М‑101 ВСУ на харьковском направлении.

Закрытую огневую позицию противника выявили после того, как воздушная разведка зафиксировала нарушение маскировки, а координаты цели передали командованию.

Украинская сторона вынуждена отводить артиллерию и бронетехнику в более глубокие тыловые районы из-за постоянных потерь вооружения.

БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили вторую гаубицу М‑101 ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Сон".

Ранее военный с позывным "Карта" сообщал агентству об уничтожении гаубицы М‑101 — орудия времен Второй мировой войны.

"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили уже вторую артиллерийскую установку ВСУ М-101 в июне на харьковском направлении", - сказал "Сон".

По его словам, расчеты беспилотных систем выявили закрытую огневую позицию противника после того, как воздушная разведка зафиксировала нарушение маскировки. Координаты цели были переданы командованию, после чего в воздух подняли ударные FPV-дроны и разведчик-корректировщик.

Он отметил, что сначала операторы поразили укрепления и накат, мешавшие подлету к орудию, а затем FPV-дронами с кумулятивной боевой частью уничтожили агрегаты и узлы 105-мм гаубицы, отвечающие за ее работоспособность. Кадры объективного контроля, по его данным, подтвердили полное уничтожение артиллерийской установки.

Начальник огневого поражения добавил, что из-за постоянных потерь вооружения украинская сторона вынуждена отводить артиллерию и бронетехнику в более глубокие тыловые районы.