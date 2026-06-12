Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили вторую гаубицу М‑101 ВСУ на харьковском направлении.
- Закрытую огневую позицию противника выявили после того, как воздушная разведка зафиксировала нарушение маскировки, а координаты цели передали командованию.
- Украинская сторона вынуждена отводить артиллерию и бронетехнику в более глубокие тыловые районы из-за постоянных потерь вооружения.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили вторую гаубицу М‑101 ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Сон".
Ранее военный с позывным "Карта" сообщал агентству об уничтожении гаубицы М‑101 — орудия времен Второй мировой войны.
"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили уже вторую артиллерийскую установку ВСУ М-101 в июне на харьковском направлении", - сказал "Сон".
По его словам, расчеты беспилотных систем выявили закрытую огневую позицию противника после того, как воздушная разведка зафиксировала нарушение маскировки. Координаты цели были переданы командованию, после чего в воздух подняли ударные FPV-дроны и разведчик-корректировщик.
Он отметил, что сначала операторы поразили укрепления и накат, мешавшие подлету к орудию, а затем FPV-дронами с кумулятивной боевой частью уничтожили агрегаты и узлы 105-мм гаубицы, отвечающие за ее работоспособность. Кадры объективного контроля, по его данным, подтвердили полное уничтожение артиллерийской установки.
Начальник огневого поражения добавил, что из-за постоянных потерь вооружения украинская сторона вынуждена отводить артиллерию и бронетехнику в более глубокие тыловые районы.
В период Второй мировой орудие имело наименование М2А1, после окончания войны была переименована в М-101 и производилась до 1953 года. Всего было выпущено более 10 тысяч гаубиц. После снятия орудия с производства в США оно состояло и состоит на вооружении у 67 стран мира, в том числе и представителей блока НАТО.
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