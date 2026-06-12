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Дроны "Севера" тараном уничтожили 35 БПЛА ВСУ в Сумской области за сутки - РИА Новости, 12.06.2026
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06:41 12.06.2026
Дроны "Севера" тараном уничтожили 35 БПЛА ВСУ в Сумской области за сутки

РИА Новости: дроны "Севера" уничтожили 35 БПЛА ВСУ в Сумской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили методом тарана 35 разведывательных БПЛА ВСУ в Сумской области.
  • Уничтожение этих беспилотников существенно сократит боевые возможности противника на данном участке фронта.
КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили методом тарана 35 разведывательных БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты с позывным "Дунай".
"Осуществляем круглосуточное дежурство в Сумской области по установленным районам в целях разведки и выявления целей. В течение дежурства наши расчеты дронов-перехватчиков обнаружили и уничтожили методом тарана 35 разведывательных дронов ВСУ", - сообщил агентству командир роты беспилотных систем с позывным "Дунай".
Он уточнил, что данные беспилотники использовались украинскими формированиями для ведения разведки, корректировки огня, наведения ударных средств и нанесения огневого поражения.
"Уничтожение данных БПЛА существенно сократит боевые возможности противника на данном участке фронта", - добавил он.
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