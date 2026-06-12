Дроны "Севера" тараном уничтожили 35 БПЛА ВСУ в Сумской области за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили методом тарана 35 разведывательных БПЛА ВСУ в Сумской области.
- Уничтожение этих беспилотников существенно сократит боевые возможности противника на данном участке фронта.
КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили методом тарана 35 разведывательных БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты с позывным "Дунай".
"Осуществляем круглосуточное дежурство в Сумской области по установленным районам в целях разведки и выявления целей. В течение дежурства наши расчеты дронов-перехватчиков обнаружили и уничтожили методом тарана 35 разведывательных дронов ВСУ", - сообщил агентству командир роты беспилотных систем с позывным "Дунай".
Он уточнил, что данные беспилотники использовались украинскими формированиями для ведения разведки, корректировки огня, наведения ударных средств и нанесения огневого поражения.
"Уничтожение данных БПЛА существенно сократит боевые возможности противника на данном участке фронта", - добавил он.
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