Боец рассказал о важности взятия Константиновки

"Константиновку называют воротами именно к Краматорско-Славянской агломерации, потому что это первый крупный населенный пункт перед этим каскадом городов. И мы открыли эти ворота. Это плацдарм, это точка опоры, которая необходима для того, чтобы успешно продвигаться и освободить весь этот каскад населенных пунктов ДНР", — рассказал Русич.