Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие российской группировки войск «Южная» освободили Константиновку.
- Константиновка является пятым городом по величине в Донецкой Народной Республике и считается «воротами» к Краматорско-Славянской агломерации.
- Город был логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Южная", освободив Константиновку, за которую идут бои в Донбассе, откроют путь для продвижения в Славянско-Краматорской агломерации, рассказал РИА Новости врио командира полка 1194-й бригады группировки с позывным Русич.
"Константиновку называют воротами именно к Краматорско-Славянской агломерации, потому что это первый крупный населенный пункт перед этим каскадом городов. И мы открыли эти ворота. Это плацдарм, это точка опоры, которая необходима для того, чтобы успешно продвигаться и освободить весь этот каскад населенных пунктов ДНР", — рассказал Русич.
Он подчеркнул, что Константиновка является пятым городом по величине в Донецкой Народной Республике.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город был по сути логистическим центром, через которое происходило основное снабжение и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.