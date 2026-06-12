Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ ударными БПЛА ВС России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА ивановских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и сорвали ротацию украинских подразделений в Запорожской области, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.

"Своевременно вскрыв замысел врага, операторы доложили командованию, после чего было принято решение на огневое поражение. В результате точных ударов FPV-дронами уничтожен блиндаж, служивший перевалочным пунктом при смене подразделений, и восемь украинских националистов", - добавили в МО.