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Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ ударными БПЛА ВС России - РИА Новости, 12.06.2026
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05:02 12.06.2026 (обновлено: 08:19 12.06.2026)
Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ ударными БПЛА ВС России

Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ ударными БПЛА

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА ивановских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ в лесопосадке в Запорожской области.
  • В результате точных ударов FPV-дронами уничтожен блиндаж и восемь украинских военнослужащих.
  • Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение группы личного состава ВСУ.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА ивановских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и сорвали ротацию украинских подразделений в Запорожской области, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.
"Операторы разведывательных БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки переднего края на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружили передвижение группы военнослужащих ВСУ в лесопосадке", - говорится в сопроводительном сообщении.
Разведка установила, что украинские подразделения проводили плановую ротацию, отметили в ведомстве.
"Своевременно вскрыв замысел врага, операторы доложили командованию, после чего было принято решение на огневое поражение. В результате точных ударов FPV-дронами уничтожен блиндаж, служивший перевалочным пунктом при смене подразделений, и восемь украинских националистов", - добавили в МО.
Кадры объективного контроля, предоставленные Минобороны РФ, подтверждают уничтожение группы личного состава ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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