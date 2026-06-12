Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА ивановских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ в лесопосадке в Запорожской области.
- В результате точных ударов FPV-дронами уничтожен блиндаж и восемь украинских военнослужащих.
- Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение группы личного состава ВСУ.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА ивановских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и сорвали ротацию украинских подразделений в Запорожской области, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.
"Операторы разведывательных БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки переднего края на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружили передвижение группы военнослужащих ВСУ в лесопосадке", - говорится в сопроводительном сообщении.
Разведка установила, что украинские подразделения проводили плановую ротацию, отметили в ведомстве.
"Своевременно вскрыв замысел врага, операторы доложили командованию, после чего было принято решение на огневое поражение. В результате точных ударов FPV-дронами уничтожен блиндаж, служивший перевалочным пунктом при смене подразделений, и восемь украинских националистов", - добавили в МО.
Кадры объективного контроля, предоставленные Минобороны РФ, подтверждают уничтожение группы личного состава ВСУ.