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Некрасов высоко оценил игру "Спартака" при Карседо - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
14:21 12.06.2026 (обновлено: 14:31 12.06.2026)
Некрасов высоко оценил игру "Спартака" при Карседо

Гендиректор "Спартака" Некрасов назвал игру команды при Карседо интересной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал интересной игру команды при главном тренере Хуане Карлосе Карседо.
  • При Хуане Карлосе Карседо «красно-белые» заняли четвертое место в чемпионате и победили в суперфинале Кубка России.
  • Некрасов отметил прогресс ряда игроков, в том числе вратарской бригады.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов в разговоре с РИА Новости назвал интересной игру команды при главном тренере "красно-белых" Хуане Карлосе Карседо.
Специалист возглавил команду в январе. В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в суперфинале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
"В штабе Унаи Эмери Хуан Карлос отвечал за тактику, и мы видим насколько интересно стала играть команда. Безусловно, у соперников тоже есть прекрасные тренеры и методологи, которые следят за нашими инновациями. Мы понимаем, что в следующем году нам придется придумывать что-то еще, но мы довольны сотрудничеством с Хуан Карлосом и его штабом", - сказал Некрасов.
"Можно обратить внимание на прогресс целого ряда игроков, в том числе нашей вратарской бригады. Вместе с Хуан Карлосом приехал прекрасный тренер голкиперов. Мы видим, как оба основных вратаря себя проявляют", - добавил он.
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