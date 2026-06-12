В Совфеде рассказали, как мошенники обманывают школьников после ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ После ОГЭ и ЕГЭ появляются мошеннические схемы с поддельными сайтами проверки результатов экзаменов и фейковыми апелляциями.

Мошенники могут предлагать «поднять баллы» или оформить пересдачу «по связям», а также рассылают сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через сомнительные ссылки.

Все вопросы, связанные с экзаменами, апелляциями, пересдачами и поступлением, нужно проверять только через официальные каналы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции для обмана российских школьников после экзаменов, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

"После ОГЭ и ЕГЭ появляются новые мошеннические схемы: поддельные сайты проверки результатов экзаменов, фейковые апелляции, предложения "поднять баллы" или оформить пересдачу "по связям". Также могут приходить сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через сомнительную ссылку", - рассказал политик.

Сенатор добавил, что обычно письма от мошенников выглядят так, будто бы поступили от приемной комиссии вуза или колледжа, и поэтому могут не вызвать сомнений. Он напомнил, что во время проведения ОГЭ и ЕГЭ мошенники предлагают якобы "настоящие ответы", "сливы с Дальнего Востока", онлайн-подсказки или сопровождение куратора, что на деле является обманом и может привести к нежелательным последствиям.