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В Совфеде рассказали, как мошенники обманывают школьников после ЕГЭ - РИА Новости, 12.06.2026
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08:10 12.06.2026
В Совфеде рассказали, как мошенники обманывают школьников после ЕГЭ

Сенатор Шейкин: мошенники создают поддельные сайты проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в классе перед началом единого государственного экзамена
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После ОГЭ и ЕГЭ появляются мошеннические схемы с поддельными сайтами проверки результатов экзаменов и фейковыми апелляциями.
  • Мошенники могут предлагать «поднять баллы» или оформить пересдачу «по связям», а также рассылают сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через сомнительные ссылки.
  • Все вопросы, связанные с экзаменами, апелляциями, пересдачами и поступлением, нужно проверять только через официальные каналы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции для обмана российских школьников после экзаменов, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"После ОГЭ и ЕГЭ появляются новые мошеннические схемы: поддельные сайты проверки результатов экзаменов, фейковые апелляции, предложения "поднять баллы" или оформить пересдачу "по связям". Также могут приходить сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через сомнительную ссылку", - рассказал политик.
Сенатор добавил, что обычно письма от мошенников выглядят так, будто бы поступили от приемной комиссии вуза или колледжа, и поэтому могут не вызвать сомнений. Он напомнил, что во время проведения ОГЭ и ЕГЭ мошенники предлагают якобы "настоящие ответы", "сливы с Дальнего Востока", онлайн-подсказки или сопровождение куратора, что на деле является обманом и может привести к нежелательным последствиям.
"Главное правило — не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем, не передавать паспортные данные, СНИЛС, коды из смс третьим лицам и не поддаваться на уловки о "гарантированной помощи во время ОГЭ или ЕГЭ". Все, что связано с экзаменами, апелляциями, пересдачами и поступлением, нужно проверять только через официальные каналы: школу, региональный центр обработки информации, сайт вуза или личный кабинет абитуриента", - констатировал политик.
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