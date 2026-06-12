На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала сообщения «изоляторный» и «негоциант».
- Активность радиостанции отслеживает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сообщения "изоляторный" и "негоциант" прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Как сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, в четверг были переданы сообщения "изоляторный" и "негоциант".
Ранее в эфире прозвучали сигналы "Шарфотол" и "Медиумизм".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
"Радио Судного дня" передало два сигнала за день
23 мая, 20:15