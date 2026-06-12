Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Еще два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18