Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России.
- Собянин подчеркнул ключевую роль Москвы в формировании и укреплении российской государственности.
- Мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в жизни и труде.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России и подчеркнул роль Москвы в формировании и укреплении российской государственности.
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Мэр подчеркнул, что граждане России твердо верят в успешное преодоление любых испытаний.
"С давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. И сегодня наш любимый город по праву является центром политической, экономической, общественной, культурной, духовной жизни России, вносит огромный вклад в защиту суверенитета и развитие Отчизны", - добавил Собянин.
Он пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в жизни и труде.