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Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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10:00 12.06.2026
Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Собянин: Москва играет ключевую роль в формировании российской государственности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России.
  • Собянин подчеркнул ключевую роль Москвы в формировании и укреплении российской государственности.
  • Мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в жизни и труде.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России и подчеркнул роль Москвы в формировании и укреплении российской государственности.
"Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем России! Этот праздник объединяет всех граждан нашей великой страны. Мы гордимся ее многовековой историей, современными достижениями", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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Мэр подчеркнул, что граждане России твердо верят в успешное преодоление любых испытаний.
"С давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. И сегодня наш любимый город по праву является центром политической, экономической, общественной, культурной, духовной жизни России, вносит огромный вклад в защиту суверенитета и развитие Отчизны", - добавил Собянин.
Он пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в жизни и труде.
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