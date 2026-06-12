День России воплощает мощь и единство страны, заявил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России.
- Собянин заявил, что День России воплощает мощь и единство страны, ее богатое историческое, культурное и духовное наследие.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. День России воплощает мощь и единство страны, ее богатое наследие, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованному на сайте РПЦ.
Он также пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отчизны.
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