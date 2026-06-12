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День России воплощает мощь и единство страны, заявил Собянин - РИА Новости, 12.06.2026
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09:43 12.06.2026
День России воплощает мощь и единство страны, заявил Собянин

Собянин: День России воплощает мощь и единство страны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России.
  • Собянин заявил, что День России воплощает мощь и единство страны, ее богатое историческое, культурное и духовное наследие.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. День России воплощает мощь и единство страны, ее богатое наследие, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованному на сайте РПЦ.
"Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с Днем России! Этот праздник воплощает мощь и единство нашей страны, ее богатое историческое, культурное и духовное наследие", - написал Собянин.
Он также пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отчизны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Вечность и один день: величие России в ее людях
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