Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отражена атака еще трех беспилотников.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Отражена атака ещё трех беспилотников, на месте падения обломков работают специалисты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака еще трех беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18