Фальков и Анохин посетили стройплощадку кампуса "Гагарин" в Смоленске

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Смоленской области Василий Анохин посетили строительную площадку будущего кампуса "Гагарин", расположенную на территории Смоленского государственного университета.

"По поручению президента России Владимира Владимировича Путина к 2036 году в стране должно быть создано 40 межвузовских кампусов мирового уровня. Один из них в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и Народной программы "Единой России" возводим в Смоленске", — написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что в Смоленске создается современный студенческий городок, который объединит компетенции пяти ведущих вузов региона. На территории университета, в границах улиц Пржевальского и Коненкова, планируется строительство учебно-административного и учебно-лабораторного корпусов, а также общежития для преподавателей.

В настоящее время, до выхода строителей на площадку, здесь ведутся археологические раскопки.