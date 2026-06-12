Фальков и Анохин посетили стройплощадку кампуса "Гагарин" в Смоленске

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Смоленской области Василий Анохин посетили строительную площадку будущего кампуса "Гагарин", расположенную на территории Смоленского государственного университета.
"По поручению президента России Владимира Владимировича Путина к 2036 году в стране должно быть создано 40 межвузовских кампусов мирового уровня. Один из них в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и Народной программы "Единой России" возводим в Смоленске", — написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в Смоленске создается современный студенческий городок, который объединит компетенции пяти ведущих вузов региона. На территории университета, в границах улиц Пржевальского и Коненкова, планируется строительство учебно-административного и учебно-лабораторного корпусов, а также общежития для преподавателей.
В настоящее время, до выхода строителей на площадку, здесь ведутся археологические раскопки.
Как отметили в пресс-службе Минобрнауки России, на территории будущего кампуса были обнаружены фрагменты древнерусского сооружения, датируемые XII–XIII веками. Всего таких гражданских построек найдено порядка 5–6 по всей стране. Планируется, что находка станет частью студгородка: ее накроют стеклянным саркофагом, экспозиция послужит наглядным учебным пособием для студентов факультета истории и права. Другие найденные артефакты будут переданы Смоленскому государственному музею-заповеднику.