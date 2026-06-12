США и Иран могут подписать меморандум на следующей неделе, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели.

Подписание меморандума откроет путь к дальнейшим переговорам о долгосрочном американо-иранском соглашении.

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели, открыв путь к дальнейшим переговорам о долгосрочном соглашении, утверждает США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели, открыв путь к дальнейшим переговорам о долгосрочном соглашении, утверждает CBS со ссылкой на осведомленные источники.

"Меморандум о взаимопонимании между США Ираном , вероятно, будет подписан в начале следующей недели, что откроет путь к дальнейшим переговорам о долгосрочном американо-иранском соглашении", - сообщает телеканал со ссылкой на два источника, осведомленных о дипломатических усилиях.

Отмечается, что подписание меморандума положит начало 60-дневным переговорам о деталях будущего соглашения. Источники телеканала также отмечают, что срок переговоров может быть увеличен при необходимости.

За подписанием также последует зачистка Ормузского пролива от мин. Более того, телеканал утверждает, что Иран согласится приостановить обогащение урана на 15-20 лет и демонтировать свои ядерные объекты. В обмен на это, как ожидается, США постепенно ослабят свои антииранские санкции.

При этом, по оценкам американской разведки, Иран не обладает и не стремился обладать ядерным оружием, а скорее хотел достичь того уровня технологий, при котором его создание возможно.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам.