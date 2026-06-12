В сентябре пройдет новое досудебное слушание по делам Промеса

Краткий пересказ от РИА ИИ Предварительное слушание по уголовным делам Квинси Промеса пройдет в сентябре.

Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Еще одно предварительное заседание по уголовным делам бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса пройдет в сентябре до начала судебного процесса по существу, который стартует в ноябре, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

Апелляционный суд Амстердама провел в пятницу очередное досудебное слушание по уголовным делам Промеса

"В сентябре пройдет еще одно предварительное слушание (по делам Промеса - ред.)", - сообщила Зейлстра.

Она отметила, что заседание будет носит формальный характер.