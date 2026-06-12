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В сентябре пройдет новое досудебное слушание по делам Промеса - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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20:01 12.06.2026
В сентябре пройдет новое досудебное слушание по делам Промеса

В сентябре пройдет новое досудебное слушание по уголовным делам Промеса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКвинси Промес
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предварительное слушание по уголовным делам Квинси Промеса пройдет в сентябре.
  • Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Еще одно предварительное заседание по уголовным делам бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса пройдет в сентябре до начала судебного процесса по существу, который стартует в ноябре, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.
Апелляционный суд Амстердама провел в пятницу очередное досудебное слушание по уголовным делам Промеса.
"В сентябре пройдет еще одно предварительное слушание (по делам Промеса - ред.)", - сообщила Зейлстра.
Она отметила, что заседание будет носит формальный характер.
Поскольку футболист продолжает находиться под стражей, досудебные заседания должны проходить каждые три месяца перед началом предметного судебного разбирательства. Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
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