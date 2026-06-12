В Словакии раскритиковали ремилитаризацию Европы

"Я, к сожалению, могу констатировать, что если мы как цивилизация в чем-то хороши, то это в изобретении способов, как друг друга поубивать. Но это не способ оживить экономику. Стопроцентно, это не способ, как оживить экономику", - сказал собеседник агентства.