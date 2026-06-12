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В Словакии раскритиковали ремилитаризацию Европы - РИА Новости, 12.06.2026
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08:05 12.06.2026
В Словакии раскритиковали ремилитаризацию Европы

Словацкий политик Слота: ремилитаризация не поможет оживить экономику Европы

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : официальный сайт EU
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павол Слота, лидер словацкой политической партии DOMOV, заявил, что ремилитаризация не является подходящим способом для оживления экономики и промышленности европейских держав.
  • По мнению Слоты, из-за продолжающегося конфликта на Украине европейские державы в первую очередь инвестируют в военную промышленность, а крупный бизнес сталкивается с проблемами из-за энергетического кризиса и переносит предприятия в другие страны.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Ремилитаризация – это не подходящий способ оживить экономику и промышленность европейских держав, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Я, к сожалению, могу констатировать, что если мы как цивилизация в чем-то хороши, то это в изобретении способов, как друг друга поубивать. Но это не способ оживить экономику. Стопроцентно, это не способ, как оживить экономику", - сказал собеседник агентства.
Как подчеркнул политик, продолжающийся конфликт на Украине, поддерживаемый коллективным Западом, привел к тому, что европейские державы в первую очередь инвестируют в военную промышленность. В то же время крупные представители европейского бизнеса сталкиваются с проблемами из-за энергетического кризиса в объединении и вывозят предприятия в такие страны, как Китай или США, отметил Слота.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и Европы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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