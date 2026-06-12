Швыдкой дал рекомендации деятелям культуры для поездок в Европу и США

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российским деятелям культуры перед планированием поездок в Европу и США следует взвесить все возможности и вспомнить о своих действиях, совершенных в прошлом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.