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Швыдкой дал рекомендации деятелям культуры для поездок в Европу и США - РИА Новости, 12.06.2026
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11:22 12.06.2026
Швыдкой дал рекомендации деятелям культуры для поездок в Европу и США

Швыдкой: перед поездкой в Европу и США надо взвесить возможности

© Фото : предоставлено пресс-службой "Интермузея"Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой "Интермузея"
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что российским деятелям культуры перед планированием поездок в Европу и США следует взвесить все возможности и вспомнить о своих действиях, совершенных в прошлом.
  • Швыдкой упомянул случай с профессором Бутягиным, который оказался в розыске Интерпола, и подчеркнул, что произошедшее в Польше было спонтанным и непредвиденным.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российским деятелям культуры перед планированием поездок в Европу и США следует взвесить все возможности и вспомнить о своих действиях, совершенных в прошлом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Случай с профессором Бутягиным показательный. Бутягин - крупнейший археолог, ездил по Европе много раз и выступал с лекциями. То, что произошло в Польше, случилось спонтанно, мы не знали, что он находится в розыске Интерпола. Рекомендация только одна: когда собираетесь в Европу или Соединенные Штаты, взвесьте все свои возможности, вспомните о том, где вы раньше были и что вы делали", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос о том, что можно порекомендовать деятелям культуры, планирующим поездки в недружественные страны.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург 1 мая 2026 года.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Деятели культуры из Европы готовы приезжать в Россию, заявил Швыдкой
10 июня, 06:44
 
ЕвропаСШАПольшаМихаил ШвыдкойИнтерпол
 
 
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