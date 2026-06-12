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Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам - РИА Новости, 12.06.2026
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11:34 12.06.2026 (обновлено: 11:37 12.06.2026)
Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам

Посол Гармонин: Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
  • В последние месяцы швейцарская дипмиссия в Москве чаще выдает однократные визы по датам поездки, а получение многократных виз стало редкостью.
ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Обратили внимание, что в последние месяцы наши соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам", - указал дипломат.
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По его словам, в большинстве случаев визы выдаются однократные, по датам поездки, а получение многократных виз стало редкостью.
"К сожалению, приходится констатировать, что и в этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у Брюсселя", - подчеркнул Гармонин.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
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