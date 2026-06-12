ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

По его словам, в большинстве случаев визы выдаются однократные, по датам поездки, а получение многократных виз стало редкостью.