Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1570 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1570-ти военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.