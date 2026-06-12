Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли более 1570 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север".
- Подразделения группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Шевченко и Охримовка Харьковской области.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1570 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1570-ти военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в течение прошедшей недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Шевченко и Охримовка Харьковской области.