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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 12.06.2026
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12:06 12.06.2026 (обновлено: 12:17 12.06.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 1570 военных в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за неделю потеряли более 1570 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север".
  • Подразделения группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Шевченко и Охримовка Харьковской области.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1570 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1570-ти военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в течение прошедшей недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Шевченко и Охримовка Харьковской области.
Нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, шести бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины.
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