В Севастополе возложили цветы к мемориалу героической обороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Представители всех ветвей власти, общественность и представители духовенства в день России приняли участие в возложении цветов к мемориалу героической обороны Севастополя, который находится на площади Нахимова, сообщил губернатор Михаил Развожаев.