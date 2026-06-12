В Севастополе возложили цветы к мемориалу героической обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители всех ветвей власти, общественность и духовенство приняли участие в возложении цветов к мемориалу героической обороны Севастополя.
- Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов находится на площади Нахимова.
- Губернатор Михаил Развожаев поздравил жителей с Днем России и отметил величие страны и ее историю.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Представители всех ветвей власти, общественность и представители духовенства в день России приняли участие в возложении цветов к мемориалу героической обороны Севастополя, который находится на площади Нахимова, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщил глава города, по традиции члены правительства Севастополя вместе с депутатами заксобрания, сенаторами и депутатами Госдумы от Севастополя, представителями силовых и федеральных ведомств, участниками программы "Севастополь - город героев", представителями общественных организаций, духовенством возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
"Все мы гордимся своей страной. И нам невероятно повезло! Россия - прекрасная, великая, с огромной историей и потрясающей культурой. У нас есть все. И каждому из нас, как поется в гимне, силу дает наша верность Отчизне - так было, так есть и так будет всегда. С праздником, с Днем России!", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".