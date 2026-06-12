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Мединский оценил уровень современной российской сатиры - РИА Новости, 12.06.2026
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06:30 12.06.2026
Мединский оценил уровень современной российской сатиры

Мединский: современная российская сатира не достигла уровня Салтыкова-Щедрина

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ и глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что в современной российской литературе есть сатира, но она не достигла уровня Михаила Салтыкова-Щедрина.
  • Мединский считает, что молодым авторам не нужно бояться работать в жанре сатиры, так как это востребованный и нужный жанр, особенно для власти.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сатира в современной российской литературе есть, но она пока не достигла уровня Михаила Салтыкова-Щедрина, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава Союза писателей России Владимир Мединский.
"Сатира современная есть, Салтыкова-Щедрина - нет", - сказал Мединский в беседе с агентством.
По его словам, для того, чтобы появилась сатирическая литература такого уровня, молодым авторам не нужно бояться работать в этом жанре.
"Это очень важный, востребованный и нужный жанр, особенно для власти", - заключил Мединский.
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