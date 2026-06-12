Мединский оценил уровень современной российской сатиры

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента РФ и глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что в современной российской литературе есть сатира, но она не достигла уровня Михаила Салтыкова-Щедрина.

Мединский считает, что молодым авторам не нужно бояться работать в жанре сатиры, так как это востребованный и нужный жанр, особенно для власти.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сатира в современной российской литературе есть, но она пока не достигла уровня Михаила Салтыкова-Щедрина, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава Союза писателей России Владимир Мединский.

По его словам, для того, чтобы появилась сатирическая литература такого уровня, молодым авторам не нужно бояться работать в этом жанре.