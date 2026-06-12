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В Саратове в День России подняли государственный флаг и возложили цветы - РИА Новости, 12.06.2026
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12:58 12.06.2026
В Саратове в День России подняли государственный флаг и возложили цветы

Поднятием флага и возложением цветов отметили День России в Саратове

© РИА НовостиСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Саратов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке Победы на Соколовой горе в Саратове состоялась церемония поднятия государственного флага и возложения цветов в День России.
  • Губернатор вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации пятерым школьникам, отличившимся в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.
  • Участники церемонии возложили цветы к вечному огню и к мемориалу «Землякам, погибшим в локальных войнах».
САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости. Церемония поднятия государственного флага и возложения цветов состоялась в парке Победы на Соколовой горе в Саратове в День России, сообщает пресс-служба губернатора.
"В День России мы поднимаем главный символ нашей страны - государственный флаг. Наш известный на весь мир триколор является знаком суверенитета, независимости и тысячелетней истории страны. Он одинаково дорог представителям любого из народов, живущих в нашей большой стране", - сообщает пресс-служба.
В церемонии приняли участие активисты молодежных движений, волонтеры, представители общественных организаций. По традиции губернатор вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации молодым саратовцам. Документы получили пятеро школьников, отличившихся в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.
После торжественной части саратовцы возложили цветы к вечному огню и к мемориалу "Землякам, погибшим в локальных войнах".
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