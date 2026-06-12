В Саранске открыли памятник основателю города Михаилу Романову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Памятник основателю Саранска Михаилу Романову открыли в столице Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.

Памятник установлен у здания Мордовского республиканского краеведческого музея.

"Открытие памятника "Царю Михаилу Федоровичу Романову" состоялось в день 385-летия Саранска по инициативе главы Мордовия Артема Здунова. Саранская крепость была построена в 1641 году по указу Михаила Федоровича. Это был важный шаг в укреплении юго-восточных рубежей государства и развитии этих земель", - говорится в сообщении.

Глава Мордовии поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, особо выделив президента некоммерческого благотворительного фонда "Наследие", председателя межрегионального общественного движения в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций "Наследие Империи" Леонида Решетникова, сделавшего этот подарок Саранску.

"Мы все отвечаем за связь поколений, за историческую память и за воспитание наших детей", - сказал Здунов.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий пожелал горожанам быть достойными продолжателями достойных традиций предков и славной истории страны.

Памятник был создан скульптором Анастасией Клыковой – внучкой известного советского и российского скульптора Вячеслава Клыкова.

"Хочу отметить, что около главного исторического музея РФ в Москве находится памятник маршалу Победы Георгию Жукову авторства Вячеслава Крылова, а у главного исторического музея Мордовии теперь будет стоять памятник работы его внучки. Вот такие параллели", - сказал директор Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина Дмитрий Фролов.

Отмечается, что за большой личный вклад в сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия президенту некоммерческого благотворительного фонда "Наследие" Леониду Решетникову и вице-президенту фонда Михаилу Малиновскому объявлена благодарность главы Мордовии.