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В Саранске открыли памятник основателю города Михаилу Романову - РИА Новости, 12.06.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
18:50 12.06.2026
В Саранске открыли памятник основателю города Михаилу Романову

Памятник основателю Саранска Михаилу Романову открыли в столице Мордовии

© Фото : пресс-служба правительства МордовииОткрытие памятника царю Михаилу Федоровичу Романову в Саранске
Открытие памятника царю Михаилу Федоровичу Романову в Саранске - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Мордовии
Открытие памятника царю Михаилу Федоровичу Романову в Саранске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Памятник основателю Саранска Михаилу Романову открыли в столице Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
Памятник установлен у здания Мордовского республиканского краеведческого музея.
"Открытие памятника "Царю Михаилу Федоровичу Романову" состоялось в день 385-летия Саранска по инициативе главы Мордовия Артема Здунова. Саранская крепость была построена в 1641 году по указу Михаила Федоровича. Это был важный шаг в укреплении юго-восточных рубежей государства и развитии этих земель", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, особо выделив президента некоммерческого благотворительного фонда "Наследие", председателя межрегионального общественного движения в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций "Наследие Империи" Леонида Решетникова, сделавшего этот подарок Саранску.
"Мы все отвечаем за связь поколений, за историческую память и за воспитание наших детей", - сказал Здунов.
Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий пожелал горожанам быть достойными продолжателями достойных традиций предков и славной истории страны.
Памятник был создан скульптором Анастасией Клыковой – внучкой известного советского и российского скульптора Вячеслава Клыкова.
"Хочу отметить, что около главного исторического музея РФ в Москве находится памятник маршалу Победы Георгию Жукову авторства Вячеслава Крылова, а у главного исторического музея Мордовии теперь будет стоять памятник работы его внучки. Вот такие параллели", - сказал директор Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина Дмитрий Фролов.
Отмечается, что за большой личный вклад в сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия президенту некоммерческого благотворительного фонда "Наследие" Леониду Решетникову и вице-президенту фонда Михаилу Малиновскому объявлена благодарность главы Мордовии.
День города Саранска празднуется ежегодно 12 июня, совпадая с празднованием Дня России. В 2026 году столица Мордовии масштабно отмечает свой 385-летний юбилей со дня основания в 1641 году.
 
Республика МордовияМихаил Романов (Великий князь)Артем ЗдуновСаранск
 
 
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