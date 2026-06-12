Композитор Владимир Сапожников погиб в ДТП

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"С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 июня в страшном ДТП трагически погиб композитор Владимир Алексеевич Сапожников. Его супруга музыковед Лариса Игнатьевна Воронцовская скончалась в реанимации от полученных травм в ночь на 12 июня", - говорится в сообщении организации в соцсети "ВКонтакте".