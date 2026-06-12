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Композитор Владимир Сапожников погиб в ДТП - РИА Новости, 12.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:07 12.06.2026
Композитор Владимир Сапожников погиб в ДТП

В Санкт-Петербурге в ДТП погиб композитор Владимир Сапожников

© ArpaRecords/ВКонтактеКомпозитор Владимир Сапожников
Композитор Владимир Сапожников - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© ArpaRecords/ВКонтакте
Композитор Владимир Сапожников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Композитор Владимир Сапожников погиб в ДТП в Санкт-Петербурге.
  • Его супруга, музыковед Лариса Воронцовская, умерла в больнице от полученных травм.
  • ДТП произошло вечером 11 июня на железнодорожном переезде на станции Лисий Нос.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Композитор Владимир Сапожников погиб в ДТП в Санкт-Петербурге, его супруга музыковед Лариса Воронцовская скончалась в больнице от полученных травм, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.
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"С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 июня в страшном ДТП трагически погиб композитор Владимир Алексеевич Сапожников. Его супруга музыковед Лариса Игнатьевна Воронцовская скончалась в реанимации от полученных травм в ночь на 12 июня", - говорится в сообщении организации в соцсети "ВКонтакте".

Союз композиторов Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным и близким погибших.
По информации ряда СМИ, ДТП произошло вечером 11 июня на железнодорожном переезде на станции Лисий Нос. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
 
КультураСанкт-ПетербургВладимир Сапожников
 
 
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