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Киев ввел санкции против Союза журналистов России - РИА Новости, 12.06.2026
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15:50 12.06.2026
Киев ввел санкции против Союза журналистов России

Зеленский ввел санкции против Союза журналистов России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации.
  • Санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц, среди которых интернет-издания «Газета.ru», «Лента.ru», а также Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.
  • Санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и другие ограничения на 10 лет.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список в том числе вошли Союз журналистов России, а также интернет-издания "Газета.ru", "Лента.ru".
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Согласно опубликованному документу, санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц, в числе которых российские судьи и СМИ. Санкции затрагивают в частности интернет-издания "Газета.ru", "Лента.ru", а также Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Запрет введен на 10 лет.
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