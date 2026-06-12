Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. В США заявили: Евросоюз проиграл. Уничтожить российскую экономику не получилось. Более того, ситуация в стране лучше, чем у тех государств, которые вводят санкции. Почему так происходит — в материале РИА Новости.

Пакет с пакетами

"У европейцев уже двадцать пакетов, чем они очень гордятся. Но, по-моему, это означает, что предыдущие девятнадцать провалились", — высказался на днях глава Минфина США Скотт Бессент.

Сейчас готовят двадцать первый.

Уже все охватили: энергосектор, импорт и экспорт. В частности, ЕС запретил поставки спецтехники , запчастей, электроники, оборудования для сжижения газа, отключил российские банки от системы SWIFT, установил потолок цен на нефть. Перечислять можно очень долго.

И ждали полного краха. Но не случилось.

"Дела у России идут неплохо", — пишет The New York Times. Нашли других поставщиков и потребителей, импорт и экспорт в порядке.

Полки магазинов не опустели, автомобили не заменили телегами, энергетические компании продолжают разведку и добычу нефти и газа, пишет CSM

Экономика в целом растет быстрее , чем западная. В 2023-м ВВП увеличился на 4,1 процента, 2024-м — на 4,9, в 2025-м — на один процент. В ЕС — 0,4, 1,1, 1,5 процента соответственно.

У Германии, локомотива европейской экономики, и вовсе минус — 0,3 процента, 0,2. Последний результат — символическая прибавка на 0,2 процента.

Безработица в России снизилась с 4,4 до 2,2 процента. В ФРГ же увеличилась с 5,1 до 6,3 процента.

"Санкции больше вредят тем, кто их вводит", — отметил в начале июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в этом году ВВП России вырастет на 1,1 процента. Немного, но больше, чем ожидаемые показатели Франции, Германии, Великобритании.

Факторы устойчивости

Стране удалось сохранить производственный и добывающий сектора, переориентировавшись на другие рынки. Поэтому экономика устояла.

"Сохранился устойчивый экспорт нефти, газа, металлов, удобрений, зерна и других сырьевых товаров, компании продолжают работать над повышением импортозамещенности техники и технологии", — говорит профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Россия увеличивает поставки энергоресурсов в Азию. Растет торговля и в несырьевых секторах. Так, взаимный товарооборот с Индией с 2021-го увеличился более чем в четыре раза. По словам Владимира Путина, Нью-Дели активно закупает в том числе самолеты и вертолеты.

Экономическое сотрудничество с Китаем охватывает практически все сферы, включая высокие технологии, транспорт, машиностроение и, конечно, энергетику.

Был запущен механизм параллельного импорта — это существенно поддержало внутренний рынок.

"Кроме того, помог и внутренний спрос. Увеличение бюджетных расходов стимулировало рост ВВП, занятости и зарплат", — перечисляет Гордиенко.

И продолжает: в международных финансах перешли от доллара и евро к юаням, рублям, более сложным двух- и трехсторонним схемам расчетов. Юань теперь играет важную роль в структуре активов Банка России.

© РИА Новости / POOL Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине © РИА Новости / POOL Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Двойной удар

Европейская же экономика получила двойной удар: от собственных санкций против России, лишивших ЕС недорогих и надежных энергоресурсов, и от ближайшего партнера, США, введшего пошлины, подчеркивает заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Чуев.

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер указывал , что санкции привели к утрате рынков и росту издержек для европейских компаний и потребителей. И признал: "Мы страдаем от этого гораздо больше, чем Россия".

Подсчитали, что еврозона понесла ущерб от 1,5 до 2,5 триллиона евро.

В энергетической сфере, металлургии, машиностроении ЕС сокращается производство, увольняют персонал, говорит профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин. И добавляет: дальнейшее ужесточение санкций — это продолжение экономического самоубийства.