Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом.
- По словам Сальдо, в 2022 году жители Херсонщины приняли решение быть с Россией, руководствуясь глубоким убеждением, памятью об общей истории и желанием дать детям нормальную жизнь на родной земле.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом.
"Для Херсонской области это праздник с очень глубоким смыслом. В нем — наш выбор, наша правда и наша связь с большой Родиной", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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По его словам, в 2022 году жители Херсонщины сказали твердо: быть дома, быть с Россией.
"За этим решением стояло глубокое убеждение людей, память об общей истории, общая культура и желание дать детям нормальную жизнь на родной земле", - подчеркнул губернатор.