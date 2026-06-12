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Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом - РИА Новости, 12.06.2026
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11:58 12.06.2026

Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом.
  • По словам Сальдо, в 2022 году жители Херсонщины приняли решение быть с Россией, руководствуясь глубоким убеждением, памятью об общей истории и желанием дать детям нормальную жизнь на родной земле.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом.
"Для Херсонской области это праздник с очень глубоким смыслом. В нем — наш выбор, наша правда и наша связь с большой Родиной", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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По его словам, в 2022 году жители Херсонщины сказали твердо: быть дома, быть с Россией.
"За этим решением стояло глубокое убеждение людей, память об общей истории, общая культура и желание дать детям нормальную жизнь на родной земле", - подчеркнул губернатор.
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ОбществоРоссияХерсонская областьВладимир СальдоДень России
 
 
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