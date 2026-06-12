СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом.

"За этим решением стояло глубокое убеждение людей, память об общей истории, общая культура и желание дать детям нормальную жизнь на родной земле", - подчеркнул губернатор.