Россия остается первой в мире в изучении математики, заявил Садовничий

Краткий пересказ от РИА ИИ Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что Россия остается первой в мире в области изучения математики.

Путин вручил Виктору Садовничему государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия остается первой в мире в области изучения математики, заявил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Путин в пятницу вручил государственные премии за 2025 год и медали "Герой труда РФ" в Большом Кремлевском дворце. Садовничий получил государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности.

"На самом деле, по многим направлениям мы первые. Например, по математике мы действительно первые в мире", - сказал Садовничий.

Он отметил, что математика играет в данный момент огромную фундаментальную роль. Все гуманитарные науки, физика, химия, биология, медицина связаны с базой, а база – это математика.