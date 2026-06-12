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Россия остается первой в мире в изучении математики, заявил Садовничий - РИА Новости, 12.06.2026
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14:20 12.06.2026
Россия остается первой в мире в изучении математики, заявил Садовничий

Садовничий: Россия остается первой в мире в области изучения математики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРектор МГУ Виктор Садовничий
Ректор МГУ Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Ректор МГУ Виктор Садовничий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что Россия остается первой в мире в области изучения математики.
  • Путин вручил Виктору Садовничему государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия остается первой в мире в области изучения математики, заявил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Путин в пятницу вручил государственные премии за 2025 год и медали "Герой труда РФ" в Большом Кремлевском дворце. Садовничий получил государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности.
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"На самом деле, по многим направлениям мы первые. Например, по математике мы действительно первые в мире", - сказал Садовничий.
Он отметил, что математика играет в данный момент огромную фундаментальную роль. Все гуманитарные науки, физика, химия, биология, медицина связаны с базой, а база – это математика.
Ректор также поблагодарил президента за поддержку этого направления.
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Вчера, 13:44
 
РоссияВиктор Садовничий
 
 
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