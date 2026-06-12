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Открытки с Днем России 12 июня — красивые картинки и поздравления
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14:55 12.06.2026

Открытки с Днем России — красивые картинки и поздравления на 12 июня

© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с Днем России
Открытки с Днем России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с Днем России
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Оглавление
12 июня вся страна празднует День России. В 1990 году в эту дату была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Поздравьте близких, коллег, друзей и создайте праздничное настроение. В нашей подборке красивые открытки с Днём России, которые можно бесплатно скачать и отправить в мессенджер или социальную сеть.

Патриотические открытки с Днем России

День России — праздник общий для всего народа. Торжественные и патриотические картинки с символикой страны и праздничным оформлением — триколор, герб, праздничный салют — все открытки можно бесплатно скачать и отправить близким и коллегам в мессенджере или социальной сети.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем России с триколором и праздничной надписью
Открытка с Днем России с триколором и праздничной надписью - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем России с триколором и праздничной надписью
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем России с флагом и небом
Красивая открытка с Днем России с флагом и небом - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем России с флагом и небом
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем России в открытке с символикой страны
Поздравление с Днем России в открытке с символикой страны - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем России в открытке с символикой страны
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© Открытка создана РИА НовостиС Днем России картинки с флагом и ярким фоном
С Днем России картинки с флагом и ярким фоном - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
С Днем России картинки с флагом и ярким фоном
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка праздника с Днем России с торжественным оформлением
Открытка праздника с Днем России с торжественным оформлением - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка праздника с Днем России с торжественным оформлением
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка с Днем России с архитектурой Петербурга
Красивая картинка с Днем России с архитектурой Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая картинка с Днем России с архитектурой Петербурга
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с надписью "С Днем России" в классическом стиле
Картинка с надписью С Днем России в классическом стиле - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с надписью "С Днем России" в классическом стиле
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем России с пожеланиями мира и добра
Открытка с Днем России с пожеланиями мира и добра - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем России с пожеланиями мира и добра
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравления с Днем России в картинках с символами страны
Поздравления с Днем России в картинках с символами страны - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравления с Днем России в картинках с символами страны
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с Днем России бесплатно с праздничным настроением
Открытки с Днем России бесплатно с праздничным настроением - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с Днем России бесплатно с праздничным настроением
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСкачать открытку с Днем России с торжественным оформлением
Скачать открытку с Днем России с торжественным оформлением - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Скачать открытку с Днем России с торжественным оформлением
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с праздником Днем России с летним настроением
Картинка с праздником Днем России с летним настроением - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с праздником Днем России с летним настроением
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© Открытка создана РИА НовостиСкачать картинку с Днем России с флагом и небом
Скачать картинку с Днем России с флагом и небом - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Скачать картинку с Днем России с флагом и небом
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с праздником Днем России
Картинка с праздником Днем России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с праздником Днем России
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© Открытка создана РИА НовостиСкачать картинку с Днем России с пожеланиями
Скачать картинку с Днем России с пожеланиями - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Скачать картинку с Днем России с пожеланиями
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© Открытка создана РИА НовостиБесплатная картинка с Днем России с пожеланиями
Бесплатная картинка с Днем России с пожеланиями - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Бесплатная картинка с Днем России с пожеланиями
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем России с видом Кремля
Открытка с Днем России с видом Кремля - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем России с видом Кремля
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© Открытка создана РИА НовостиСкачать открытку с Днем России с флагом
Скачать открытку с Днем России с флагом - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Скачать открытку с Днем России с флагом
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем России с красивым пейзажем
Открытка с Днем России с красивым пейзажем - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем России с красивым пейзажем
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка с Днем России с матрешкой
Красивая картинка с Днем России с матрешкой - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая картинка с Днем России с матрешкой
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День России 2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
День России 2026: когда отмечается и что за праздник
10 июня, 12:00

Картинки с Днем России с пожеланиями

Красивая открытка с искренними пожеланиями — лучший способ поздравить близкого человека с праздником. Картинки с Днём России с пожеланиями счастья, мира, здоровья и процветания. Выберите подходящую картинку и отправьте коллегам, друзьям или семье.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем России с пожеланиями счастья и мира
Открытка с Днем России с пожеланиями счастья и мира - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем России с пожеланиями счастья и мира
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравления с Днем России в картинках с искренними словами
Поздравления с Днем России в картинках с искренними словами - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравления с Днем России в картинках с искренними словами
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с надписью "С Днем России" и поздравлением
Картинка с надписью С Днем России и поздравлением - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с надписью "С Днем России" и поздравлением
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем России с пожеланиями добра и процветания
Открытка с Днем России с пожеланиями добра и процветания - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем России с пожеланиями добра и процветания
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем России с пожеланиями для близких
Открытка с Днем России с пожеланиями для близких - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем России с пожеланиями для близких
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Поздравления с Днем России своими словами

День России — праздник, объединяющий миллионы людей вне зависимости от возраста, профессии и места проживания. Ежегодно 12 июня для русского народа не просто дата в календаре — это повод вспомнить о величии русской культуры, богатой истории и необъятных просторах Родины, пожелать мира и процветания.
Варианты готовых текстов поздравления с Днём России:
  • Россия — страна с тысячелетней историей, богатейшей культурой и несломленным духом народа. Пусть этот день станет поводом для гордости и благодарности — за мирное небо, за родную землю, за всё то, что делает нашу страну великой. С Днём России!
  • С Днём России! Пусть наша страна всегда остается символом силы, мира, добра и справедливости! Желаю, чтобы в доме всегда царили мир и уют, а на душе было так же светло, как в этот теплый июньский день.
  • Поздравляю с Днём России — великим праздником нашей страны! Пусть этот день наполнит сердце гордостью за Родину, нашу великую историю и достижения. Желаю мирного неба, добрых вестей и благополучия!
  • Желаю сохранять из поколения в поколение единство народа, уважение к истории и веру в будущее. Пусть этот день будет наполнен радостью, теплом и гордостью за великую страну. С Днём России!
  • С Днём России! Этот праздник напоминает нам о том, как важно любить и беречь свою страну. Гордитесь своей Родиной и берегите её!
  • 12 июня — особый день для каждого из нас. Пусть жизнь будет яркой, как триколор, а в душе каждого всегда живет любовь к Родине!
  • Россия — наш родной дом, наша история, наша гордость. Пусть этот праздник напомнит нам всем о важности единства, уважения к своим корням и веры в будущее. С Днём России!
Все открытки доступны для бесплатного скачивания. Изображения представлены в высоком качестве. Скачайте и отправьте красивую картинку с искренними пожеланиями тем, кто вам дорог.
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