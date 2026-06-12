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Рязанский губернатор вручил паспорта и нагрудные знаки "Мой папа – герой" - РИА Новости, 12.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:13 12.06.2026
Рязанский губернатор вручил паспорта и нагрудные знаки "Мой папа – герой"

Малков вручил паспорта и нагрудные знаки "Мой папа – герой"

© Фото : Правительство Рязанской областиПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Правительство Рязанской области
Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках празднования Дня России вручил паспорта 28 школьникам, а также нагрудные знаки "Мой папа – Герой", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Паспорт, а также экземпляр Конституции Российской Федерации и сувениры с символикой проекта (Всероссийской программы "Мы – граждане России!" - ред.) получили 28 школьников из города Рязани, Ермишинского, Захаровского, Касимовского, Клепиковского, Михайловского, Путятинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского и Старожиловского муниципальных округов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что паспорта получили отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, участники социально значимых проектов.
"Ратные подвиги, достижения в науке, медицине, культуре, спорте, образовании – это все есть у России благодаря ее гражданам. Люди разного возраста, разных профессий хотят быть по-настоящему полезны своей стране и делают все для ее благополучного будущего. Уверен, вы будете достойными гражданами России, будете развивать и нашу родную Рязанскую область", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона также вручил семерым ребятам нагрудные знаки "Мой папа – Герой". Все они – дети погибшего участника СВО Михаила Челяева из Шацкого округа, награжденного посмертно орденом Мужества, уточняется в сообщении.
 
Рязанская областьПавел МалковРязань
 
 
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