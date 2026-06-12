Рязанский губернатор вручил паспорта и нагрудные знаки "Мой папа – герой"

РЯЗАНЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках празднования Дня России вручил паспорта 28 школьникам, а также нагрудные знаки "Мой папа – Герой", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Паспорт, а также экземпляр Конституции Российской Федерации и сувениры с символикой проекта (Всероссийской программы "Мы – граждане России!" - ред.) получили 28 школьников из города Рязани, Ермишинского, Захаровского, Касимовского, Клепиковского, Михайловского, Путятинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского и Старожиловского муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паспорта получили отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, участники социально значимых проектов.

"Ратные подвиги, достижения в науке, медицине, культуре, спорте, образовании – это все есть у России благодаря ее гражданам. Люди разного возраста, разных профессий хотят быть по-настоящему полезны своей стране и делают все для ее благополучного будущего. Уверен, вы будете достойными гражданами России, будете развивать и нашу родную Рязанскую область", - цитирует губернатора его пресс-служба.