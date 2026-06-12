Русский Халк в День России установил мировой рекорд в экстриме

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил в День России сложный и опасный рекорд мира по сценическому экстриму, которого никогда не было в мировой истории силовых шоу и спорта, сообщил РИА Новости руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

По его слова , на этот раз Русский Халк установил рекорд мира, который противоречит физиологии обычного человека – лежа надул до разрыва за 1 минуту 17 секунд четыре грелки со стоящими спортсменами, которые в это время синхронно поднимали и опускали спортивные снаряды, что значительно сбивало и усложняло дыхание.