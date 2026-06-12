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Русский Халк в День России установил мировой рекорд в экстриме - РИА Новости, 12.06.2026
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20:06 12.06.2026 (обновлено: 20:31 12.06.2026)
Русский Халк в День России установил мировой рекорд в экстриме

Русский Халк Агаджанян в День России установил мировой рекорд в экстриме

© Предоставлено Сергеем АгаджаняномСергей Агаджанян в День России установил мировой рекорд в экстриме
Сергей Агаджанян в День России установил мировой рекорд в экстриме - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Предоставлено Сергеем Агаджаняном
Сергей Агаджанян в День России установил мировой рекорд в экстриме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил сложный и опасный рекорд мира по сценическому экстриму в День России.
  • Он, лежа и удерживая на себе двух спортсменов, за 1 минуту 17 секунд надул до разрыва четыре грелки, при этом спортсмены синхронно поднимали и опускали спортивные снаряды.
  • Василий Грищенко от лица Федерации силового экстрима России поздравил Агаджаняна с рекордом.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил в День России сложный и опасный рекорд мира по сценическому экстриму, которого никогда не было в мировой истории силовых шоу и спорта, сообщил РИА Новости руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
"Во время попытки рекорда Русский Халк из Люберец, лежа удерживая на себе двух спортсменов за 1 минуту 17 секунд надул до разрыва четыре грелки. При этом стоящие на лежащем атлете спортсмены выполняли синхронно упражнения - сокращали "на бицепс" спортивные снаряды: парень поднимал штангу, девушка гантели. Общий суммарный вес, который буквально пульсировал на Сергее составил около 200 килограмм",- сказал Грищенко.
По его слова , на этот раз Русский Халк установил рекорд мира, который противоречит физиологии обычного человека – лежа надул до разрыва за 1 минуту 17 секунд четыре грелки со стоящими спортсменами, которые в это время синхронно поднимали и опускали спортивные снаряды, что значительно сбивало и усложняло дыхание.
Грищенко от лица федерации и лично поздравил Агаджаняна "с невероятным подвигом силы".
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