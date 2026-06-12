На Нижегородской ярмарке в День России прошел хоровод народов

Участники праздника в течении дня знакомятся с народными ремеслами и промыслами и пробуют блюда национальной кухни.

Парад национальностей с хороводом единства стал кульминацией праздника. Под песню "Матушка-земля" на ярмарочной площади закружились люди в русских, марийских, башкирских, татарских, узбекских, грузинских, таджикских, белорусских костюмах. Затем все участники праздника пустились в пляс под русские, башкирские и другие народные песни.