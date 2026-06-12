На Нижегородской ярмарке в День России прошел хоровод народов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Нижегородской ярмарке в День России прошел мультиформатный этнофестиваль.
- Кульминацией праздника стал парад национальностей с хороводом единства, в котором участвовали люди в костюмах разных народов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Огромный хоровод собрал представителей разных национальностей на Нижегородской ярмарке в День России, передает корреспондент РИА Новости.
Ярмарка стала основной площадкой празднования, которая объединила нижегородцев и гостей города на мультиформатном этнофестивале.
Участники праздника в течении дня знакомятся с народными ремеслами и промыслами и пробуют блюда национальной кухни.
Парад национальностей с хороводом единства стал кульминацией праздника. Под песню "Матушка-земля" на ярмарочной площади закружились люди в русских, марийских, башкирских, татарских, узбекских, грузинских, таджикских, белорусских костюмах. Затем все участники праздника пустились в пляс под русские, башкирские и другие народные песни.