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На Нижегородской ярмарке в День России прошел хоровод народов - РИА Новости, 12.06.2026
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18:03 12.06.2026 (обновлено: 23:37 12.06.2026)
На Нижегородской ярмарке в День России прошел хоровод народов

В Нижнем Новгороде сотни человек закружились в хороводе единства

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Нижегородской ярмарке в День России прошел мультиформатный этнофестиваль.
  • Кульминацией праздника стал парад национальностей с хороводом единства, в котором участвовали люди в костюмах разных народов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Огромный хоровод собрал представителей разных национальностей на Нижегородской ярмарке в День России, передает корреспондент РИА Новости.
Ярмарка стала основной площадкой празднования, которая объединила нижегородцев и гостей города на мультиформатном этнофестивале.
Участники праздника в течении дня знакомятся с народными ремеслами и промыслами и пробуют блюда национальной кухни.
Парад национальностей с хороводом единства стал кульминацией праздника. Под песню "Матушка-земля" на ярмарочной площади закружились люди в русских, марийских, башкирских, татарских, узбекских, грузинских, таджикских, белорусских костюмах. Затем все участники праздника пустились в пляс под русские, башкирские и другие народные песни.
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