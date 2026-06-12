Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что страны НАТО попытались нанести стратегическое поражение России.
- Путин охарактеризовал страны НАТО как "свору", выступающую против "одного, но сплоченного многонационального народа России".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Страны НАТО, которые попытались нанести стратегическое поражение РФ, - это целая свора, выступившая против одного, но сплоченного многонационального народа России, заявил российский президент Владимир Путин.
"Их много, свора целая, а мы - один, но сплоченный многонациональный народ", - сказал Путин на встрече с участниками спецоперации, комментируя попытки НАТО нанести России стратегическое поражение.